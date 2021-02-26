  • 2021年2月26日 星期五
  • 25º
  • 77%
熱門： 行蹤麗瑤邨確診大廈消費券預算案

日報新聞 > 港聞

港人不理解內地制度　陳智思：不能怪年輕人不信中央

2021-02-26 列印
　　行政會議召集人陳智思接受香港恒生大學訪問時表示，大部份港人都不理解內地制度，不能責怪本港年輕人對中央政府及「一國兩制」不信任。

　　他又指，特區政府聚焦經濟發展，卻未有妥善處理中港融合帶來的問題，例如沒周詳考慮市民及社會對自由行的承受程度，也未能有效地向市民溝通，以至觸發爭拗，並以《逃犯條例修訂草案》為例，指若然政府能及早向社會傳遞正確的訊息，相信必可以減低市民的猜疑。

　　陳智思又說，內地市場龐大，機遇處處，年輕人不一定要到內地工作才會成功，但至少要學習及認識當地市場，若不去了解七千萬人的大灣區市場，卻只想着七百萬人的香港市場，只會被邊緣化。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd