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美股中段跌165點

2021-02-26 列印
　　市場觀望美國債息上揚影響，美股昨晚早至中段窄幅上落，杜指中段報三一七九六點，跌一百六十五點；納指則報一三四二三點，跌一百七十四點。滙控美國預託證券價格見四十七點八港元，升零點一五港元；騰訊則見六百八十三點二九港元，跌八點二一港元。

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