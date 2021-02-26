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80億國安撥款與國安公署無關

2021-02-26 列印
80億國安撥款與國安公署無關
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　　對於八十億元維護國家安全開支，港府指撥款與駐港國安公署（見圖）的經費無關，而香港維護國家安全委員會的工作信息不予公開，故沒有進一步資料提供。

　　政府發言人表示，有關撥款是嚴格按照《港區國安法》規定進行，經行政長官批准，財政司司長應當從政府一般收入中，撥出專門款項，支付維護國家安全的開支，並核准所涉人員編制，不受本港現行有關法律規定限制。發言人又指，財政司司長須每年就款項控制和管理，向立法會提交報告，因此就八十億元的撥款，稍後會向立法會提交報告。

　　財政司司長陳茂波昨亦否認是用作「軍費」，指經過一九年社會事件，反映香港在國家安全方面的空隙，有需要預留撥款在未來幾年使用。

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