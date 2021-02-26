侍應及經理襲警改判囚十月

去年元旦一名便衣警員在旺角尾隨示威者欲拍照時被發現，引來多人圍毆，負責把風的兩名男子去年九月被裁定襲警罪罪成，被判囚三個月。



律政司不滿判刑過輕而提出覆核，上訴庭考慮雙方陳詞後，裁定裁判官林子勤原則上犯錯，最終改判二人監禁十個月，二人須立即服刑，書面理由將擇日頒佈。



二十二歲侍應李炳希及二十五歲經理利子恒，被裁定於去年一月一日在旺角山東街與通菜街交界，與一名蘇姓男子襲擊在正當執行職務的警務人員，即警員一九五九七何思駿。



上訴庭指原審原則上犯錯



案情指，便衣警員何思駿當晚尾隨和拍攝黑衣人，李知悉有襲擊的情況發生並上前圍觀，「睇吓有咩幫手」，利則在警誡下承認：「我見到朋友打，我無份打，因為驚俾人拉，我只企喺隔籬睇有無警察到，有警察就叫朋友走」。裁判官林子勤裁定二人履行「把風者」的角色，讓施襲者襲警後避免被拘捕，屬於夥同犯罪的行為。



律政司高級助理刑事檢控專員黎嘉誼指，裁判官林子勤錯誤區分參與者刑責，在沒有實質證據支持下相信兩名被告對法律無知，「以為無落手就無刑責」，屬原則上犯錯。



黎專員亦指襲警屬嚴重罪行，考慮到本案犯罪情節嚴重，判囚三個月明顯不足，而且兩名被告在原審時承認大部份控方案情，節省法庭時間，但林官就此給予過多減刑。



黎專員一度指出，本案雖然只控以襲警罪而沒有控以非法集結罪，但案情顯示出嚴重的非法集結情況，首席法官潘兆初直斥：「（律政司）都無告（非法集結罪），o依家上到上訴庭就話係非法集結，點可能係咁樣㗎呢？點解嗰時唔告非法集結罪呢？」黎專員解釋指律政司為了盡快處理積壓的反修例運動案件，考慮到案件嚴重性、入罪機會率及效率性後，才決定不起訴如暴動或非法集結等《公安條例》的相關控罪。



