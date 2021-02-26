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1500萬元氯胺酮 扮布料巴國運港

2021-02-26 列印
1500萬元氯胺酮 扮布料巴國運港
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　　機場海關上周五在貨運站破獲逾千萬毒品案，關員在貨運站用X光機檢查兩件共四紙箱、從巴基斯坦空運抵港報稱布料貨物時，因影像可疑，拆箱在其中三紙箱內檢獲五包、重二十六公斤氯胺酮，市值一千五百四十萬元。

　　海關毒品調查科前日隨即在油麻地拘捕兩名前來收貨本地南亞漢，分別二十三歲報稱補習老師及二十六歲倉務員，兩人今日在西九龍裁判法院提堂。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬港元及終身監禁。



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