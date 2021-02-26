1500萬元氯胺酮 扮布料巴國運港

海關毒品調查科前日隨即在油麻地拘捕兩名前來收貨本地南亞漢，分別二十三歲報稱補習老師及二十六歲倉務員，兩人今日在西九龍裁判法院提堂。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬港元及終身監禁。
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海關毒品調查科前日隨即在油麻地拘捕兩名前來收貨本地南亞漢，分別二十三歲報稱補習老師及二十六歲倉務員，兩人今日在西九龍裁判法院提堂。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬港元及終身監禁。
本報揭違法營業 警冚蠱惑派對房 控五客緝搞手
新冠肺炎疫情未受控，派對房間被視為播疫高危處所，在限聚令下不准營業，但本報日前揭發觀塘有工廈內的派對房間暗中出租，引起爆疫關注。前晚警方掩至該工廈派對房間，揭發有人違例營業，當場票控五名違反限聚令男女...
2021-02-26
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解放軍指美方刻意破壞地區和平 美驅逐艦再通過台海峽
東海又見美方的軍事小動作！美國太平洋艦隊發佈周三海軍阿利伯克級驅逐艦「柯蒂斯·威爾伯號」（DDG-54）通過台灣海峽。據美方表示，彰顯美方對印太地區的承諾。中國解放軍表示堅決反對，指美方是刻意破壞地區...
2021-02-26
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致力消除女性健康歧視 俄超模任聯合國親善大使
俄羅斯超模沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）周三獲聯合國人口基金會任命為健康親善大使。她將向全球宣揚有關消除月經歧視的訊息，推動關於女性生理和性健康問題的正常討論，致力消除有關月經的歧視、禁忌和污名化。 沃迪亞諾娃和聯合國人口基金會將合作，致力女性賦權，使女性不必再遭受身體歧視。 目前居於法國巴黎的沃迪亞諾娃說：「長久以來，社會都把女性月經和女性健康問題視為禁忌或羞恥。現在是我們的責任，培養正確觀念，重新定義何謂正常。」她指出：「月經是正常的人體功能。作為聯合國人口基金會的親善大使，我將推動建立一個不再需要為此做解釋的世界。」 聯合國人口基金會總監卡內姆表示：...
2021-02-26
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屋苑錄市價成交個案
據《星島地產網》報道，屋苑再錄用家市價承接，利嘉閣首席分區董事溫錦駒表示，將軍澳維景灣畔16座低層F室，面積約549方呎，兩房間隔，坐向東南，望內園，以910萬沽出，呎價16576元，屬市價水平，買家...
2021-02-26
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美債息高企利淡大市 科技股受壓 杜指挫437點
美國股市周四早段受科技股拖累下滑，杜指曾挫逾200點，納指挫1.5%。分析師指出，儘管聯儲局主席鮑威爾「出口術」，淡化市場對美國通脹之憂慮，但美國債息高企情況仍未改變，持續不利股價累積升幅已不少的增長...
2021-02-26
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前鋒新王亮刀 水手坐以待斃
日聯今午開鑼，揭幕戰由應屆聯賽和天皇盃雙料盟主川崎前鋒，主場迎戰前季日聯冠軍橫濱水手。主隊新貴翼鋒三笘薰剛仗超級盃梅開二度領軍捧盃，延續上季令人驚喜的表現，今仗勢助前鋒取開門紅，主勝萬勿錯過。 ...
2021-02-26
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【「恩」賞音樂】第一張粵語CD面世
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 山系風鈴祭
- 【單車客】疫情影響單車徑墟冚 引水道騎車尋片刻寧靜
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風騷拖G奶新歡母女配眼鏡 鄧兆尊享受「偽親子遊」
被封為「現代韋小寶」的鄧兆尊一直鍾意三人行，不過自去年撻着年幼10多歲的「G奶中女」陳小姐後，便撇低跟他超過廿年的「大婆」Carmen和「二奶」Cherry（車厘子），仲帶埋陳小姐上節目，可見新歡地位...
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社論——早推吸客大法 許勝不許敗
全球各地加快接種疫苗，務求早人一步，走出新冠肺炎瘟疫的陰霾，待人們抗疫力提高，各國將急不及待通關，隨之而來，是一場環球競賽，爭奪停止出行逾一年的國際旅客，香港不能慢人一步，是時候做好部署，推出吸客大法，不能有任何差池。 新年度《財政預算案》預留七億六千多萬元，支持旅發局，以重振旅遊業，同時亦預留九億三千多萬元提升旅遊資源。動用如此巨額公帑，在於本港面對一場許勝不許敗的競賽，疫情前香港有多受旅客歡迎也好，訪港人數有多高也好，已是往績，經歷疫情洗禮，國際遊客會重新審視各地的吸引力，本港不能大安旨意，必須摒棄食老本的心態，從頭部署，打好這一場爭客戰。 隨著環球打疫苗發生效用，積累...
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張氏理論——初三破紀錄正常
年初三投注額勁且破紀錄，上季因限制入場人數，投注額急降，但今年是破了前年紀錄，且是多了幾個百分點。馬會高層說有驚喜，但老張說一點也不奇，雖然入場人數只得幾百人，比上年更少，但經過一年半閉門作賽，幾乎所有馬迷都已慣了網上或電話投注，只要有途徑入錢到投注戶口就可。 但投注額上升明顯是因為今年港人無得外遊了，以往必有幾十萬人，甚至百萬人於新春不留港。即保守估計，每年必有一兩成馬迷不在港而無法下注，今季留港，加上盡量留於家中不作無謂拜年，更有意欲下注了。 至於年初十賽馬頭場，大熱門是意頭馬「發財好市」，此駒於九月初開鑼日於草地初出被捧成三倍大熱門而跑第三，久休五個月，配潘頓而初跑泥...
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