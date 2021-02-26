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警子女遇校園欺凌 三個案成立

2021-02-26 列印
　　近年有不少因政見不同而發生的校園欺凌事件。教育局副局長蔡若蓮昨回應議員指，截至上月十五日，共收到二十五宗報稱警察子女被欺凌個案，經調查後僅有三宗成立。由去年六月至今，局方共收到六宗跟社會事件相關的轉校要求，其中兩宗已轉校，其餘四宗經調解後選擇留在原校。

　　蔡若蓮指出，過去三個學年共有十三宗媒體報道的欺凌事件，查證後發現部份事發地點並非香港，拍攝日期亦可能在幾年前。她強調，經證實校園欺凌事件，學校均有嚴肅處理，涉及刑事的個案已報警處理，有關學生已得到應得懲處及輔導。

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