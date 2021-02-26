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﻿今元宵料高溫25。C 或成11年來最火熱﻿

2021-02-26 列印
﻿今元宵料高溫25。C 或成11年來最火熱﻿
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　　今天為農曆正月十五元宵佳節，天文台預測今日最高氣溫達二十五度，或成為過去十一年以來最熱的元宵節；預測今日氣溫介乎二十度至二十五度。根據天文台紀錄，本港對上一次元宵節氣溫破二十五度是在二○一○年，氣溫達二十六點二度。而本港有紀錄以來最炎熱的元宵節在一九六六年，最高氣溫達二十六點七度，最寒冷元宵節在二○○四年，最低氣溫僅七點八度。

　　天文台指一道冷鋒會在今日稍後抵達華南沿岸，隨後的東北季候風會在周末為該區帶來稍涼的天氣。明天氣溫介乎十七度至二十三度。隨着季候風稍為緩和，下周初廣東沿岸日間溫暖。

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