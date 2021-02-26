京港澳懸浮鐵路規劃 廣州直抵西九龍

最新公佈正式預留路線顯示，廣深磁懸浮時速約六百公里，意味未來從廣州中心城區，只要不到十分鐘就可抵達南沙，而廣州到香港亦在二十分鐘之內抵達。
另外，深圳市城市交通規劃設計研究中心日前亦公佈廣深高速磁懸浮規劃設想及票價方案。路線起點為廣州國際金融城，往東進入東莞設蛤地站，南下深圳設香蜜湖站，全長一百零一點七公里。
新冠肺炎疫情未受控，派對房間被視為播疫高危處所，在限聚令下不准營業，但本報日前揭發觀塘有工廈內的派對房間暗中出租，引起爆疫關注。前晚警方掩至該工廈派對房間，揭發有人違例營業，當場票控五名違反限聚令男女...
2021-02-26
東海又見美方的軍事小動作！美國太平洋艦隊發佈周三海軍阿利伯克級驅逐艦「柯蒂斯·威爾伯號」（DDG-54）通過台灣海峽。據美方表示，彰顯美方對印太地區的承諾。中國解放軍表示堅決反對，指美方是刻意破壞地區...
2021-02-26
俄羅斯超模沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）周三獲聯合國人口基金會任命為健康親善大使。她將向全球宣揚有關消除月經歧視的訊息，推動關於女性生理和性健康問題的正常討論，致力消除有關月經的歧視、禁忌和污名化。 沃迪亞諾娃和聯合國人口基金會將合作，致力女性賦權，使女性不必再遭受身體歧視。 目前居於法國巴黎的沃迪亞諾娃說：「長久以來，社會都把女性月經和女性健康問題視為禁忌或羞恥。現在是我們的責任，培養正確觀念，重新定義何謂正常。」她指出：「月經是正常的人體功能。作為聯合國人口基金會的親善大使，我將推動建立一個不再需要為此做解釋的世界。」 聯合國人口基金會總監卡內姆表示：...
2021-02-26
據《星島地產網》報道，屋苑再錄用家市價承接，利嘉閣首席分區董事溫錦駒表示，將軍澳維景灣畔16座低層F室，面積約549方呎，兩房間隔，坐向東南，望內園，以910萬沽出，呎價16576元，屬市價水平，買家...
2021-02-26
美國股市周四早段受科技股拖累下滑，杜指曾挫逾200點，納指挫1.5%。分析師指出，儘管聯儲局主席鮑威爾「出口術」，淡化市場對美國通脹之憂慮，但美國債息高企情況仍未改變，持續不利股價累積升幅已不少的增長...
2021-02-26
日聯今午開鑼，揭幕戰由應屆聯賽和天皇盃雙料盟主川崎前鋒，主場迎戰前季日聯冠軍橫濱水手。主隊新貴翼鋒三笘薰剛仗超級盃梅開二度領軍捧盃，延續上季令人驚喜的表現，今仗勢助前鋒取開門紅，主勝萬勿錯過。 ...
2021-02-26
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
被封為「現代韋小寶」的鄧兆尊一直鍾意三人行，不過自去年撻着年幼10多歲的「G奶中女」陳小姐後，便撇低跟他超過廿年的「大婆」Carmen和「二奶」Cherry（車厘子），仲帶埋陳小姐上節目，可見新歡地位...
2021-02-26
全球各地加快接種疫苗，務求早人一步，走出新冠肺炎瘟疫的陰霾，待人們抗疫力提高，各國將急不及待通關，隨之而來，是一場環球競賽，爭奪停止出行逾一年的國際旅客，香港不能慢人一步，是時候做好部署，推出吸客大法，不能有任何差池。 新年度《財政預算案》預留七億六千多萬元，支持旅發局，以重振旅遊業，同時亦預留九億三千多萬元提升旅遊資源。動用如此巨額公帑，在於本港面對一場許勝不許敗的競賽，疫情前香港有多受旅客歡迎也好，訪港人數有多高也好，已是往績，經歷疫情洗禮，國際遊客會重新審視各地的吸引力，本港不能大安旨意，必須摒棄食老本的心態，從頭部署，打好這一場爭客戰。 隨著環球打疫苗發生效用，積累...
2021-02-26
年初三投注額勁且破紀錄，上季因限制入場人數，投注額急降，但今年是破了前年紀錄，且是多了幾個百分點。馬會高層說有驚喜，但老張說一點也不奇，雖然入場人數只得幾百人，比上年更少，但經過一年半閉門作賽，幾乎所有馬迷都已慣了網上或電話投注，只要有途徑入錢到投注戶口就可。 但投注額上升明顯是因為今年港人無得外遊了，以往必有幾十萬人，甚至百萬人於新春不留港。即保守估計，每年必有一兩成馬迷不在港而無法下注，今季留港，加上盡量留於家中不作無謂拜年，更有意欲下注了。 至於年初十賽馬頭場，大熱門是意頭馬「發財好市」，此駒於九月初開鑼日於草地初出被捧成三倍大熱門而跑第三，久休五個月，配潘頓而初跑泥...
2021-02-26