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京港澳懸浮鐵路規劃 廣州直抵西九龍

2021-02-26 列印
　　廣東省國土資源廳發佈《廣東省國土空間規劃二○二○至二○三五年》公眾版，解讀未來十五年的國土空間安排，並提出預留京港澳高速磁懸浮和滬（深）廣高速磁懸浮通道，後者更是首次曝光，顯示路線將從廣州東站出發，一路南下經南沙，跨過珠江口後進入深圳寶安和前海，最後直入香港西九龍。

　　最新公佈正式預留路線顯示，廣深磁懸浮時速約六百公里，意味未來從廣州中心城區，只要不到十分鐘就可抵達南沙，而廣州到香港亦在二十分鐘之內抵達。

　　另外，深圳市城市交通規劃設計研究中心日前亦公佈廣深高速磁懸浮規劃設想及票價方案。路線起點為廣州國際金融城，往東進入東莞設蛤地站，南下深圳設香蜜湖站，全長一百零一點七公里。

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