﻿打工仔轉換職場跑道﻿ ﻿疫下進修課程需求激增﻿

農曆新年後向來是打工仔的跳槽旺季，本港今年受疫情影響經濟不景，不少人轉而投入時間金錢進修，務求尋找職場新跑道，或是以新知識鞏固行業競爭力，其中以財務策劃、調解員、物業管理及資訊科技的課程最受青睞，有課程需求更急增逾四成至一倍。有人事顧問提醒，資訊科技及金融業雖有前景，唯一般聘用有相關學位的專才，加上考取專業資格需時一至兩年，屆時隨時遇上經濟好轉，建議打工仔「一動不如一靜」，待經濟好轉再謀出路。



執業律師蘇文傑有在專上學院任教調解員及信託策劃師的課程，他留意到相關課程在過去一年的報讀人數均有增加，其中不少學生是來自深受疫情影響的航空業，「以調解員為例，六成學生是因為在家工作，空閒時間多了，於是報讀課程增值自己，其餘三四成左右是有意轉行的人。」他指出，疫情下香港調解仲裁中心接獲的勞資糾紛及鄰舍糾紛的調解個案數字增加，反映本港對調解員有一定需求。



至於信託策劃師的課程需求增幅更加顯著，在過去九個月增加逾四成。蘇文傑解釋，課程主要教授學生管理海外資產及成立信託的知識，他相信源於過去一年中美政治角力，不少人考慮將資產移至外國，因此衍生大量需求。



然而，由於相關課程所需的金融知識較高，報讀者主要來自保險及金融界，「有些是過去倚賴內地人生意的保險從業員，封關令他們收入來源大減，於是報讀信託策劃師課程，增加競爭力。」



香港專業進修學校國際教育總監謝鋮浚透露，今年一月收生較去年同期近一倍增幅，在經濟不景的情況下屬始料不及，他估計有部份學生受疫情影響下需保住工作，反願意讀書進修，另一批人或因失業轉而花錢增值自己。謝鋮浚指，物業管理相關的課程較多人選讀，該行業原本涵蓋的工種較多，保安、清潔、會所管理等崗位亦合乎資格，加上樓宇及職位空缺均較多，銷售、旅遊業等前景未明，會選擇轉行至物管，加上課程屬夜間兼讀制，可日間任職物管工作，同步取得工作經驗。



近年資訊科技（IT）行業大行其道，人力資源顧問、合眾人事顧問有限公司總經理蘇偉忠指，疫情下不少活動都搬到線上進行，包括銀行、買保險、投資、市場推廣、購物及大型展覽活動等，過往抗拒新科技的公司都需投資相應軟硬件，相信在疫情及經濟好轉之後，這種模式或會持續，僱員若有遙距工作及電子商務的實戰經驗及知識，亦會增加獲聘機會。



跳槽旺季流動性料跌一半



對失業的打工仔而言，轉型是否自保的出路？毅知顧問公司董事總經理周綺萍提到，疫情下IT、房地產、金融證券及醫療藥業等影響較少，但若為轉行而進修，必先考慮自己的能力及背景，如炙手可熱的IT行業一般聘用有相關學位的專才，亦較常招攬有熱誠、日以繼夜研發新系統的年輕人入行，未必適合中年人士。



過往農曆新年後是打工仔的跳槽旺季，環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥預料大家對現時經濟較審慎，「一動不如一靜」，相信與往年比較，僱員的流動性會下跌一半，另外亦因僱員對公司的花紅不抱期望，難有跳槽潮出現。不過，他留意到較資深的行政人員就業市場在農曆新年前現「小陽春」，他曾在一日內安排十名部門主管級應徵，估計有部份公司預料今年下半年經濟或有好轉，故提早在新年聘人，以應付下半年的業務所需。



