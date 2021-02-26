﻿良性前列腺增生一線藥物 有效改善症狀

前列腺增生屬於非癌性（即良性）的脹大，為正常的自然生長變化。有很多50歲以上男士均會出現不同程度的良性前列腺增生現象；逾70歲男性更高達75%。患者會出現阻塞性症狀如排尿困難、尿流細弱或斷續、尿後瀝滴等，或膀胱過度活躍症的症狀包括尿頻、尿急、尿失禁、夜尿次數增多等。若情況嚴重會影響患者生活，夜尿多引致睡眠質素下降，甚至有些年老患者因夜尿每晚半夜落床而導致跌倒受傷，後果可大可小。如果患者出現以上徵狀或日常生活感到困擾，就應該盡快求醫。前列腺增生愈早診治，便愈容易對症下藥。







根據增生程度



決定治療方法



對徵狀輕微的病人，醫生會採取觀望治療，患者可透過改變生活或飲食習慣改善症狀，並需定期覆診；至於病情已達晚期如出現長期尿路梗阻、影響腎功能等，便需考慮接受切除前列腺增生組織的手術。若患者的前列腺已增大至超過60克但又不想做手術，醫生可處方荷爾蒙藥物縮小前列腺體積，有小部分病人可能出現性慾降低、性功能障礙等副作用。







一線非荷爾蒙新藥副作用少和安全



多數前列腺增生病例是屬於中度情況，毋須做手術但需用藥控制病情。根據歐洲泌尿外科學會建議，醫生會以非荷爾蒙藥物: α1-受體阻滯劑 (α1-blockers) 為一線藥物，幫助患者放鬆尿道，讓尿液更容易排出，一般可在數日至數星期內舒緩如排尿困難等症狀。有不同臨床研究顯示，即使長期服用α1-受體阻滯劑(如坦索羅辛)，不會影響男性荷爾蒙水平，也沒有明顯影響勃起功能；亦對肝功能指數如 AST， ALT沒有影響，也不會干擾前列腺癌指數(PSA) 而影響前列腺癌的診斷，及不會增加患上前列腺癌的風險。整體而言，α1-受體阻滯劑是非常安全及有效的藥物，但它有機會令體內其他器官及血管亦同時放鬆，造成血壓低、頭暈等副作用；而較新型的α1-受體阻滯劑集中針對放鬆前列腺及膀胱頸的平滑肌，副作用相對較低，亦適用於排尿困難症狀的患者。



雙管齊下 膀胱過度活躍要留意



大約有四成半病人除有排尿困難外，亦同時有尿急尿頻、失禁和夜尿等膀胱過度活躍症的病徵。這時醫生會視乎病情，或會建議合併藥物治療 : 以α1-受體阻滯劑治療良性前列腺增生，並以Beta-3腎上腺素受體激動劑(β3-agonists)(如米拉貝隆)來放鬆膀胱肌肉，從而增加儲尿能力，減少尿頻、尿急、夜尿等的膀胱過度活躍症症狀。以往治療膀胱過度活躍症的傳統藥物通常較多副作用如口乾、便秘，青光眼病人亦忌用，而較新的藥物副作用相對較少。



良性前列腺增生早期症狀大多不明顯及和前列腺癌一樣，容易令人掉以輕心，直至病情惡化才延醫診治，大大增加治療的難度。因此，任何成年男性，尤其有家族病史者一旦發現相關病徵，便應盡快求醫，以保障健康。







