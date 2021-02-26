﻿旅發局重推「賞你遊」﻿ ﻿業界策劃行程搶頭啖湯﻿

隨着疫情回落，本地遊有望於下月重啟。旅發局日前宣佈將重推「賞你遊香港」，業界正密鑼緊鼓策劃行程，搶喝頭啖湯，多間旅行社着力以特色行程「吸客」，有人已與親子農莊及粵菜館洽商，盼能同時帶動本土經濟。有業界卻認為，本地遊對久未外遊的港人而言有吸引力，即使行程尚未出爐，近日已有熟客查詢本地團，相信今年的報團反應將較去年熱烈。



《星島日報》報道，政府上周宣佈放寬部份社交距離措施，旅發局隨後指第二輪「賞你遊香港」活動（下稱「賞你遊」），將於社交距離措施陸續放寬後推出，每接待一名團友可獲五百元補助。有立法會議員透露，相關活動名額將倍增至二萬個，獲資助的旅行社數目亦將增加。消息一出，旅遊業界已開始摩拳擦掌，為重啟本地遊作部署。



資深旅遊從業員伍秉君近日開始為「賞你遊」行程編排作準備，聯同旅行社東主前往流浮山，與親子農莊及粵菜館洽商。他表示，除了遊覽親子農莊，亦加入盆菜特色美食，「希望做一些與人不同的行程，否則很難競爭。」他亦將參照旅發局的參考行程，加插文化相關的景點，以增加中標機會。



有份參加第一輪「賞你遊」的一心旅遊董事總經理伍少玲則指，上輪加插坐舢舨船遊覽香港仔、赤柱等特色行程推出後迅速爆滿，故今次重新設計行程亦將加入「貼地」元素。她又指，該活動現階段的服務對象為港人，但長遠也希望行程針對南韓、泰國等亞洲旅客需求。



設計貼地特色行程



同樣積極構思「賞你遊」特色團行程的天洋旅遊董事總經理麥湛天預計，有意參與的旅行社眾多，惟最終只有一間家獲選，因此行程必須要有特色，「不可以隨便找個郊外地方走走就算」，加上政府補貼額達五百元，費用較一般本地遊的價錢高，相信可提供較高級的食物及景點，對港人有一定吸引力。不過，駿景遊負責人曾先生認為，五百元的補貼額看似高昂，但要視乎政府在疫情下的旅行團人數限制，「過去本地團一團四五十人，如果將人數規定至不多於二十人，人手、交通等的成本少了人攤分，團費自然會比以前貴。」



綠恒生態旅遊亦有意申請「賞你遊」，惟因行程不能包括綠色景點，其發展顧問謝宇德直言，對相關行程設計感到頭痛。他表示，報團人數分散在平日，難以預計人數，故難以安排人手應對。



原定今年三月完結的「綠色生活本地遊」計劃，亦有望延長。該計劃於一九年底推出，旅行社每接待一名港人，可獲二百元補貼，上限一千人，惟因第四波疫情來襲，綠色旅行團亦被逼停辦。有多間旅行社反映，其限額早在去年經已用盡，期望政府可以增加補貼人數上限。曾先生稱，其補貼去年主要用於基層及弱勢社群，如港府可以增加名額，既可增加參與人數，又能為旅遊巴司機、導遊帶來工作機會，達致雙贏。



縱橫遊常務董事袁振寧指出，去年為舉辦綠色旅行團，已推出約十款團種，包括包船遊、主題樂園一日遊、品茶團等，幾乎已用盡一千個資助名額，故建議政府延長資助期限，同時增加資助名額，讓業界暫以本地團「吊命」，「如果可增加資助名額，我們都計劃再加多一兩個團種。」他不諱言，若欠缺政府補助，團費較高亦難以「吸客」。然而，大航假期董事長陳燕萍表示，本港去年短暫恢復本地遊期間，已接待二萬多名港人參與本地團，早已超出計劃補助人數上限，她相信只要有質素保證，將不愁無人報團。



