﻿《私隱條例》變無牙老虎﻿ ﻿律師倡追究起底者刑責﻿

近年網絡起底情況嚴重，特首林鄭月娥早前預告立法，將起底行為刑事化。



事實上，近年不少國家陸續針對起底行為立法規管，歐盟國家更訂明個人享有「被遺忘權」，市民有權要求對方刪除其個人資料。有律師直言，本港現行《私隱條例》屬無牙老虎，認為除了要修例追究起底者的刑責外，亦應仿效外國做法，加快處理起底受害者的投訴，並賦予私隱專員權力，要求網上平台負責人在限時內刪除起底內容，避免被起底事主進一步受害。



前年反修例運動掀起不同政見人士互相起底，進行網絡公審，甚至是恐嚇的行為。個人資料私隱公署在一九年六月至去年十月底，共處理逾四千七百宗投訴，受害者主要為警務人員及其家屬，以及曾表態支持或反對政府或警察的人士。不過，因起底而被控告的人寥寥可數，政制及內地事務局與私隱公署正研究修訂《私隱條例》，以規管起底行為，最快今年內完成具體修例建議。



律師陳曉峰指出，如要控告起底者違反《私隱條例》第六十四條，既要證明當事人蒙受心理傷害，也要證明資料屬不合法地獲取，舉證難度甚高，亦未能針對起底背後的騷擾行為。他認為，新加坡去年實施新修訂的《防止騷擾法》，值得香港參考。



翻查資料，經修訂的《防止騷擾法》涵蓋兩種起底行為，包括因意圖騷擾、威嚇或困擾他人而公開其身份資料，以及公開他人身份資料令其懼怕遭受暴力對待或促使對其使用暴力。



此外，紐西蘭在一五年制定的《有害電子信息法》，亦規定如任何人意圖發佈電子信息內容以傷害他人，即屬犯罪。陳曉峰認為，《防止騷擾法》更能針對來自網絡的起底及欺凌情況。



一直在立法會跟進個人資料私隱議題的議員麥美娟認為，政府今次提出修例是「遲到好過無到」，現行法例下，未經他人同意公開個人資料亦屬違法，不過法例並無賦予私隱公署調查權，個案往往需交由警方跟進。就此，前私隱專員黃繼兒在去年經已表示，起底行為是將個人資料「武器化」，造成的傷害難以預料，期望能盡快修例加強公署刑事檢控及調查權力。



麥美娟：提修例「遲到好過無到」



除了針對起底的執法行動，如何阻止起底內容在網上傳播，亦是另一關鍵。



私隱公署的數據顯示，截至去年九月底，公署曾二百二十九次去信不同網站、網上社交平台或討論區的營運商，要求移除逾三千條「起底」連結，當中僅百分之六十七的連結被移除。



麥美娟認為，現時私隱公署沒有要求其他機構將侵犯私隱的資料移除的權力，建議參考歐盟的「被遺忘權」，當事人可要求網站營運商如Google移走外洩的資料。



陳曉峰認同，本港現行的《私隱條例》屬無牙老虎，私隱專員並無權力要求網上平台負責人刪除起底內容，「當事人可以向法庭申請禁制令，要求網上平台負責人停止發佈相關內容，但需要的時間很長，即使最後成功刪除內容，事主已經長時間受到傷害。」



參考新加坡的做法，法庭可向網絡欺凌或起底受害人頒發保護令，要求發佈人移除具冒犯性的信息內容或失實陳述，申請一般會在四星期內處理，緊急保護令的聆訊更可在二十四至七十二小時內進行。



陳曉峰建議，新例應賦予私隱專員權力，要求網上平台負責人在限時內刪除起底內容。



