帶病上班 至少七枱客人中招 「名潮食館」增至30人染疫 執枱員疑超級播毒者

昨日新增二十四宗病例，其中十八宗屬本地個案，較前一天的十二宗升五成，源頭不明個案則降至一宗。新增確診者包括在「名潮食館」工作的五名員工、五名食客及兩名密切接觸者，該群組至今有十九人確診及十一人初步確診。
增24確診18本地個案
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，懷疑感染源頭是一名負責清潔和執枱的工作人員，患者在本月十四日完成檢測，結果呈陰性，但本月十八日開始咳嗽，翌日上班至下午四時，目前病情危殆。她指大部份染病的食客在本月十九日、即年初八光顧，約有七十六名食客光顧午市、他們需要檢疫，呼籲當日到過食店的人聯絡當局。
確診員工上班時有戴口罩，但懷疑因咳時把病毒散播在通道及空氣中，致多名食客受感染。對於有使用「安心出行」程式的客人稱沒收到感染風險通知，副政府資訊科技總監黃志光指有十四名確診者曾使用程式，他強調程式並非用作追蹤，只是提醒有感染風險市民主動檢測。
確診個案回升，張竹君指有食店爆疫外，其次是確診者增加聚餐及社交活動次數。餐飲聯業協會會長黃家和形容屬個別事件，但為業界響起警號，相信食肆會更積極配合防疫措施，及監測員工恆常檢測。稻苗學會會長黃傑龍指單一爆疫個案毋須過份驚慌，認為應主動增加食肆每小時換氣量，減低病毒傳播。