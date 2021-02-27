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確診男工程人員源頭不明

2021-02-27 列印
　　社區隱形傳播鏈切不斷。衞生防護中心公佈，昨天新增的一宗源頭不明個案，患者是一名居於黃大仙樂富邨樂民樓的五十九歲男子，在大角咀華源工廠大廈負責工程工作。

　　另外，有二十多宗初步確診，不少屬源頭不明，包括一名行動不便的八旬老婦、十六歲男學生、於紅磡德萃幼稚園接待學生上課的二十二歲女子、於元朗「傷心酸辣粉」工作的廚師等。其中十六歲男學生今年無上學，傳染期曾與十多名同學在體育館玩，當局相信該批同行者可能是高危人士，正進行追蹤工作。
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