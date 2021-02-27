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醫管局：社區檢測量暴增 已聯絡私營化驗商協助

2021-02-27 列印
　　有市民反映在提交深喉唾液檢測瓶後逾一星期，仍未收到報告。醫院管理局總行政經理何婉霞表示，社區檢測量因復業而暴增，有外判商未達合約要求，於四十八小時內發放檢測結果，已責成外判商加快清理積存樣本，並聯絡私營化驗商協助。

　　當局研究在短期內收緊檢疫安排。針對本地個案確診者，若在發病前七天內的密切接觸者，都要送入檢疫中心；如密切接觸者出現病徵，其家居接觸者亦要送檢三天。工作場所方面，若出現一宗確診病例，全部人都要接受強制檢測，小型公司的同事就要檢疫。

　　衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，由於密切接觸者要等上半日才有檢測結果，若發現陽性才將他們的家人送檢，就會出現最少半日延誤。

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