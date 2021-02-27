﻿網售違例減肥藥﻿ ﻿檢貨值20萬拘一漢﻿

屯門警區特別職務隊主管廖敏盈督察（見圖）表示，去年八月，衞生署接獲投訴指，有人透過網上社交平台售賣減肥藥物。根據線報及經深入調查後，得悉有人透過社交平台Instagram銷售數款聲稱由外地進口、沒有標籤的減肥產品，利用「兩星期瘦十磅」等的誇張手法宣傳。衞生署派員成功購得有關產品作化驗，結果顯示該藥物含有受規管的第一部毒藥，包括麻黃鹼、氟西汀、氫氯噻嗪及托吡酯，遂要求警方協助調查。
警方調查後前日聯同衞生署人員，搜查屯門藍地一間村屋，檢獲約一萬八千粒屬第一部毒藥麻黃鹼和五百一十粒屬危險藥物的藥丸，總值約二十萬元；並拘捕一名二十七歲姓魏無業男子，涉嫌非法管有第一部毒藥、非法管有未經註冊的藥劑製品作販賣用途及販賣危險藥物等罪。
據悉，被捕男子在涉事社交平台經營約兩年半，每月約有十宗以下的交易。客人有五個套餐選揀，由一千三百五十至二千七百元不等，每個套餐包括三十天藥。每宗交易利潤約三至四百元，初步估計，涉案男子至今獲利約十二萬元。
警方指，檢獲藥丸被驗出的西藥成份當中，麻黃鹼一般用於治療鼻塞，其副作用包括焦慮症，頭痛，失眠和噁心；氟西汀用以治療情緒病，可能引起幻覺及失眠；氫氯噻嗪用於治療高血壓，副作用包括低血壓和電解質不平衡；托吡酯用以治療癲癇症或預防偏頭痛，可以引起認知相關障礙及神經精神異常。