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孟晚舟港入稟要求滙豐披露文件　下月審理

2021-02-27 列印
　　華為公司副董事長兼首席財務官孟晚舟，前日透過入稟本港高等法院，要求滙豐披露內部文件，以證明華為與Skycom及Canicula的關係。聆訊將在下月十二日以非公開形式處理，主審法官為陳靜芬法官，預計需時十五分鐘。

　　原告人為孟晚舟，被告人為香港上海滙豐銀行。原告人要求法庭頒令被告須在十四天內，披露由被告保管的文件或紀錄，並批准原告複製資料，及以用於在加拿大卑詩省高等法院處理的引渡訴訟程序。原告人願意補償合理的成本及開支。

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