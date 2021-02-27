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落實「愛國者治港」 梁愛詩：始終要從制度做起

2021-02-27 列印
落實「愛國者治港」 梁愛詩：始終要從制度做起
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　　港澳辦主任夏寶龍早前說要全面落實「愛國者治港」。前律政司司長梁愛詩（見圖）認同「始終要從制度做起，否則事情只會『反反覆覆』，香港得唔到安寧、經濟無辧法再起飛。」她不認同港人不存有話語權，因「一國兩制」會繼續。

　　另外，身兼港區人大代表的行政會議召集人陳智思表示，中央提出由「愛國者治港」的要求是非常正常，亦是無可厚非，他認為有關說法是要重新提醒港人，「港人治港」同時要認同及尊重國家管治。對於有傳北京有意改變特首選舉委員會制度，陳智思指在下月初舉行的全國兩會，暫時沒有與香港有關的議程。全國人大常委譚耀宗亦指人大常委會例會議程，都是涉及內地的法例制定及修訂等，沒有與香港相關。

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