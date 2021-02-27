港星旅遊氣泡暫未能重啟

邱騰華昨天指出，即使市民接種疫苗，未來透過旅遊氣泡外遊時，來回兩程仍需接受檢測。他強調多地都對與本港建立旅遊氣泡感興趣。至於會否與外地實行「疫苗護照」的安排，他指未必能單靠接種疫苗，就能回復正常往來。
另外，全國人大及政協會議將於下周召開，香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良與香港酒店業主聯會總幹事李漢城等代表，昨與港區人大代表團團長馬逢國等會面，反映爭取「五一」前通關的訴求。
社交距離措施放寬後，尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」群組進一步擴大，昨日再多十二名食客、員工及相關密切接觸者確診新冠肺炎，群組累計至少三十人確診或初步確診。當局懷疑其中一名員工是超級傳播者，於本月...
2021-02-27
內地海關總署周五發佈，關於暫停進口台灣菠蘿的通知。消息引起台灣農委會痛批，而台灣當局目前需撥款十億新台幣（二億七千八百萬港幣），以加強菠蘿內外銷量。據國台辦發言人馬曉光指，為從源頭上防範植物疫情風險，海關總署決定自本年三月一日起暫停台灣地區菠蘿輸入。自去年來海關多次從台灣地區輸入的菠蘿中，截獲檢疫性有害生物。有害生物一旦傳入，將對內地農業生產和生態安全造成嚴重威脅。形容是正常的生物安全防範舉措，科學合理。
2021-02-27
中東局勢升溫。美國國防部證實，總統拜登周四批准及授權美軍在敍利亞東部地區發動空襲，轟擊伊朗支持的一些民兵組織所使用的設施，藉報復上周駐伊拉克美軍基地連番受襲的事件。據外媒引述敍利亞人權組織指，十七名民...
2021-02-27
元朗唐人新村的純洋房項目尚悅‧天城，發展商日前開放三房連三套房連書房現樓洋房予傳媒參觀，並明言於短期內開放予公眾，以及最快下周推出單位招標。 恒基物業營業（一）部總經理林達民指，「正部署短期開放尚悅‧...
2021-02-27
恒生指數公司下周一將舉行發佈會，公佈改進恒指諮詢總結，不過昨日季度檢討，仍就恒指成份股作出改變。染藍熱門京東集團（9618）及比亞迪（1211）名落孫山，阿里健康（241）、龍湖集團（960）及海底撈...
2021-02-27
韋斯咸今季大躍進英超爆冷排第四，功臣包括從曼聯借用以來表現出眾的連格，以及領隊莫耶斯摒棄保守打法兼買兵獨具慧眼。兩人今晚聯賽勢助鐵錘幫作客打斷曼城各賽事十九連勝強勢，各自為被嘲為「連美斯」和莫天才進一步平反，讓球主客和受讓兩球「客勝」博得過。（Now4K 611、621台今晚8:30直播） 因自以為球星，中場連格被揶揄為「連美斯」。他雖然今季在紅魔鮮有上陣機會，去月以借將身份轉投鐵錘幫，即在英超率隊三勝一和升上第四位，期間個人收錄三球一助攻，以表現回應批評。 莫耶斯點石成金 此子重拾自信，矢言帶領近九場聯賽七勝一和一負的韋斯咸，終止藍月各賽十九場連勝強勢：「我們是一支喜歡向...
2021-02-27
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
湯怡和麥秋成昨日在元宵佳節舉行婚禮，因受疫情影響，只能招待約80位親友到場見證，湯怡獲老闆、英皇集團主席楊受成豪贈巨型龍鳳鈪及親臨到賀，湯怡的父母恨抱孫，猛轉她手上的龍鳳鈪，一對新人亦希望待BB滿月時...
2021-02-27
下午約了朋友打網球，訂場兩小時，五點至七點，單打酣戰一個半小時，才打完一場。朋友說要走了，因為本來在美國讀書的兒子滯留香港，天天網上上課，上課間為香港半夜兩點，所以家裏要提早開飯，七點鐘要讓兒子睡覺，到半夜爬起來上課。 這就是許多歐美留學生家長的作息時間，都在圍着子女的時差轉，即使是讀大學不用操心的子女，天天半夜三更要上網課，家人生活始終也會受影響。有些家長白天上班，半夜還要照顧上課的兒女，真有點心瘁。為今之計，就是希望孩子留學的地方有疫苗打了，疫情緩和，小祖宗可以飛回去過上正常的校園生活。 這天上海朋友來電問我打疫苗了沒有，我說還沒有。他說他已經打了。我說好，下次跟你見面...
2021-02-27
「樂益善」將於明日出爭第七場三班千八米，雖然此駒陣上經驗不多，但騎師田泰安表示有信心座騎能順利取勝，從而向進軍寶馬香港打吡大賽之路邁出一大步。 由沈集成訓練的「樂益善」上仗於二月十七日，在跑馬地以漂亮姿態勝出一項二千二百米賽事，今仗此駒雖然縮程角逐沙田千八米賽事，但因上仗出色的表現，令田泰安對牠甚有信心。騎者表示馬主希望馬兒評分能顯著上升，以獲選角逐打吡，假如「樂益善」今仗能夠再次大勝，將甚有機會取得參賽資格，而且屆時會甚具競爭力。 談及今次「樂益善」到沙田出賽，田泰安認為今仗到沙田角逐，場地方面截然不同，加上排大外檔的不利因素，但他始終相信馬兒的實力足以克服。 馬場浮世繪
2021-02-27