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港星旅遊氣泡暫未能重啟

2021-02-27 列印
　　本港疫情飄忽，影響與其他地方通關的時間表。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，近日與新加坡商討兩地航空旅遊氣泡的情況，參考早前協議的「熔斷機制」，本港最近兩周的源頭不明個案，每日徘徊在四至五宗內，故仍未有信心立即重啟旅遊氣泡。

　　邱騰華昨天指出，即使市民接種疫苗，未來透過旅遊氣泡外遊時，來回兩程仍需接受檢測。他強調多地都對與本港建立旅遊氣泡感興趣。至於會否與外地實行「疫苗護照」的安排，他指未必能單靠接種疫苗，就能回復正常往來。

　　另外，全國人大及政協會議將於下周召開，香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良與香港酒店業主聯會總幹事李漢城等代表，昨與港區人大代表團團長馬逢國等會面，反映爭取「五一」前通關的訴求。

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