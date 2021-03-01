﻿劑數不敷需求 醫生爭取加碼 私家診所明起有針打 預約熱爆超預期

本港新冠疫苗接種計劃進行得如火如荼，私家診所醫生最快明日起為五類優先組別人士注射疫苗。西醫工會表示，部份診所錄得三百至四百人預約打針，反應超乎預期，若每次只獲發八十劑，預料不足以應付需求；亦有私家醫生透露市民接種需求龐大，料不用數天就要再訂貨，促政府提高預訂劑量。



政府指已有超過一萬三千六百人接種第一劑新冠疫苗。五類優先組別人士，包括長者、醫護和跨境工作人士等，除了到社區接種中心打針外，最快明日起可到私家診所接種科興疫苗；診所名單今天會上載到政府疫苗專頁，市民可自行聯絡安排接種。網上預約系統亦於今早再次開放接受市民預約。



今上載名單 自行聯絡預約



西醫工會會長楊超發對本報說，部份診所有三百至四百人預留打針名額，但每次最多獲發八十劑科興疫苗，並不足夠，如果使用量高的話，兩天便用完，屆時要再訂貨。他希望市民預約後一周內，就可以到診所接種，又引述局方指正研究讓醫生取得一百二十劑。



已預訂八十劑科興疫苗的家庭醫生關嘉美指，目前有二百多人在打針名單上，亦有四十多歲非優先接種者因預約不到社區接種中心的名額，湧到私家醫生「闖關」打針，估計當消耗五十至六十劑時就要再訂貨。她指為市民注射亦會先問診，檢查其病歷、服藥記錄等，如血壓高則不建議打針，相信會更穩妥。衞生署早前曾指會根據醫生用量和疫苗供應情況，由中央統籌發送疫苗。



食物及衞生局局長陳肇始和公務員事務局局長聶德權昨早到社區疫苗接種中心視察。聶其後在社交平台指每間接種中心均設醫療支援站，亦關注日前一名七十二歲男長者打針後出現心悸，他昨日情況穩定。



復必泰最快周末開始接種



另外，首批約五十八萬劑的復必泰（BioNTech）疫苗已運抵香港，有報道指相信要在本周中後，才開放網上系統予市民預約，最快本周末或下周初就可以接種。



本報記者