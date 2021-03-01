「名潮食館」超級傳播者疑污染商場

尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」感染群組持續擴大，累計四十四人確診新冠肺炎。該商場另一商戶「卡地亞」亦有一名員工確診，另有一名源頭不明患者曾赴商場五樓餐廳下午茶。衞生防護中心指「名潮食館」的超級傳播者傳播得「幾緊要」，有機會污染商場環境。



本港昨天新增二十二宗確診個案，十七宗屬本地感染，當中四宗源頭不明。「名潮食館」群組再多十人確診，累計四十四人染疫，涉及九名員工，二十二名食客及十三名密切接觸者。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮估計群組會有新個案，目前已追蹤到上月十九日光顧的約六十位食客，當中三分一人染疫，仍有十多名食客未聯絡上。



群組累計44人中招



「名潮食館」群組三名確診者上月二十二日及二十四日下午四時至六時，到大角咀黃頌仁醫生醫務所求診，該診所一名護士染疫。歐家榮指會將上述時段求診的人士列為密切接觸者。



K11 MUSEA地下珠寶店「卡地亞」的女職員覆檢後確診；另有一名觀塘建造業議會職員染疫，她上月十九及二十日到K11 MUSEA五樓「Lilium by Gitone」下午茶。歐家榮估計「名潮食館」一名員工為超級傳播者，逗留商場時有機會污染商場公眾地方，又或曾碰到其他確診者。其他源頭不明個案，包括一名旺角體育店「Sport Gallery」的兼職員工，他居於觀塘安泰邨智泰樓，其同住母親及非同住兄長都初步確診，亦有一名同住該大廈的友人有病徵；該友人在K11 MUSEA地下「Twinkie Cookies」上班。患者同住母親在將軍澳醫院任職病房助理，七名同事送檢疫。此外，本港再多一名患者不治，累計一百九十九人去世。



