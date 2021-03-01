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熱門： 大拘捕科興疫苗強制檢測黎智英K11 MUSEA

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K11安排MUSEA工作人員免費檢測

2021-03-01 列印
　　尖沙咀K11 MUSEA昨早起主動安排三部流動檢測車，為所有商場及食肆租戶員工進行免費檢測，預計昨日可服務約一千五百人；商場所有員工須取得陰性證明才可進入。商場昨今兩天閉館，為所有空間、通風系統、餐廳及商舖全面消毒。

　　K11 MUSEA指「名潮食館」廚房的抽氣及補風為獨立系統，直接抽出室外，沒有與其他食肆或商舖連接。

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