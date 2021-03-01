財爺：不排除壓縮派糖規模

失業貸款研延長還款期
政府推出上限八萬元的失業人士貸款，陳茂波指會視乎經濟發展，考慮是否延長五年還款期。
另外，他在網誌中提到，上調股票印花稅對一般的交易參與者屬可負擔水平，而上周港股市場波動，受外圍因素及個別股份出現調整影響。
本港新冠疫苗接種計劃進行得如火如荼，私家診所醫生最快明日起為五類優先組別人士注射疫苗。西醫工會表示，部份診所錄得三百至四百人預約打針，反應超乎預期，若每次只獲發八十劑，預料不足以應付需求；亦有私家醫生...
2021-03-01
內地海關總署周五發佈，關於暫停進口台灣菠蘿的通知。消息引起台灣農委會痛批，而台灣當局目前需撥款十億新台幣（二億七千八百萬港幣），以加強菠蘿內外銷量。據國台辦發言人馬曉光指，為從源頭上防範植物疫情風險，海關總署決定自本年三月一日起暫停台灣地區菠蘿輸入。自去年來海關多次從台灣地區輸入的菠蘿中，截獲檢疫性有害生物。有害生物一旦傳入，將對內地農業生產和生態安全造成嚴重威脅。形容是正常的生物安全防範舉措，科學合理。
2021-02-27
緬甸抗議軍方政變奪權的示威持續，多地持續有示威，當局加強鎮壓，昨日更在多地使用實彈、閃光彈及水炮鎮壓示威者；聯合國人權辦公室強烈譴責武力鎮壓，並指出最少十八人被殺，三十人受傷。此外，示威至今至少有四百...
2021-03-01
元朗唐人新村的純洋房項目尚悅‧天城，發展商日前開放三房連三套房連書房現樓洋房予傳媒參觀，並明言於短期內開放予公眾，以及最快下周推出單位招標。 恒基物業營業（一）部總經理林達民指，「正部署短期開放尚悅‧...
2021-02-27
美國10年期債息曾急升至1.6厘，引發上周環球股市急挫，其後回落至1.4厘，令市場恐慌情緒暫見緩和，分析料，雖然債息短期再度上升空間有限，但人行「收水」、北水流入未改善等不明朗因素籠罩下，港股似乎尚未...
2021-03-01
周六英超，曼城（藍衫）主場2:1擊敗韋斯咸，各賽事連勝走勢增至二十場，領隊哥迪奧拿亦收錄執教生涯第五百勝。同時今仗是哥帥於藍月的二百勝，他只用了二百七十三場就做到，成為英超史上最快達到此紀錄的領隊，比起現任熱刺教頭摩連奴執教車路士時的舊紀錄快了三十六場。
2021-03-01
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
「金牌笑匠」吳孟達前日因肝癌與世長辭，終年70歲，達哥生前好友田啟文為其奔波，親赴醫院見最後一面並交代其死訊。據知達哥在2014年因心臟衰竭入ICU，大步檻過的他除了注重健康外，亦立下平安紙，為妻兒生...
2021-03-01
政府計劃向市民派發五千元電子消費券，從經濟學和心理學角度來看，都較直接派錢更能刺激經濟，擴大乘數效果（Multiplier Effect）。但計劃為何會受到不少市民和輿論非議？ 經濟學中提及的乘數效果，簡單來說是人們不會將所有賺取得來的錢消費。假設人們習慣每一百元收入，只會花費八十元。當這八十元消費流到其他人的口袋後，對方也會保留兩成收入，再將餘下的八成錢消費。經過一輪消費後，那原始的一百元會對經濟創造出五倍的乘數效果，總貢獻可達五百元。當局想出消費券的意圖，就是想發放的五千元，最少在第一次消費上能完全注入經濟體系中，從而刺激經濟動力。 現在很多人垢病的，並不是消費券的理論...
2021-03-01
田泰安今季甚少與呂健威合作，但似乎貴精不貴多，因為之前十一次攜手，總共得獲兩冠三亞，上名率近半，而昨日兩人又有佳作，憑「好好學習」齊齊再進凱旋門。至於田泰安四度策騎此駒獲三勝，明顯人馬非常合拍，但賽後...
2021-03-01