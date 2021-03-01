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財爺：不排除壓縮派糖規模

2021-03-01 列印
財爺：不排除壓縮派糖規模
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　　本港經濟連續兩年收縮，政府削減下年度派糖措施，以五千元電子消費券代替派發現金。財政司司長陳茂波（見圖）表示，本港未來數年仍有財政赤字，將會審視每年經濟情況，不排除壓縮派糖規模。他又指，計劃在暑假起讓市民登記五千元消費券的目標沒有改變，正接觸不同電子儲值支付營運商，商討為小型商戶安裝裝備的優惠及爭取豁免手續費等。

失業貸款研延長還款期

　　政府推出上限八萬元的失業人士貸款，陳茂波指會視乎經濟發展，考慮是否延長五年還款期。

　　另外，他在網誌中提到，上調股票印花稅對一般的交易參與者屬可負擔水平，而上周港股市場波動，受外圍因素及個別股份出現調整影響。

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