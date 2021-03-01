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當局研推行「疫苗護照」

2021-03-01 列印
當局研推行「疫苗護照」
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　　隨着各地展開疫苗接種計劃，有望恢復跨境往來。商務及經濟發展局局長邱騰華（見圖）表示，當局正研究「疫苗護照」的安排，但不是接種疫苗後就可憑針卡「世界通行」；世界衛生組織亦指出，至少要整個城市產生群體免疫，才能重啟外遊，就本港而言仍有一段距離，因有大部份市民仍未接種疫苗。

　　邱騰華昨天出席電台節目時表示，會逐步與其他地方的政府商討「旅遊氣泡」安排，可能並非「一步到位」，亦要審視對象夥伴的防疫工作。他又說旅發局今年會着重推廣香港品牌，令人記得香港是一個安全、開心和有特色的地方。

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