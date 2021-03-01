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警搗無牌吧拘17歲女負責人

2021-03-01 列印
警搗無牌吧拘17歲女負責人
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　　不法份子利用少女做替死鬼，當無牌酒吧負責人。觀塘警區反三合會行動組及東九龍機動部隊人員，昨凌晨一時許，展開代號「勇爵」打擊無牌賣酒行動，在觀塘道四百七十二至四百八十四號一個單位搗破一間無牌酒吧。行動中，一名十七歲女負責人涉嫌無牌賣酒及藏有酒類飲品可作販賣用途被捕，她同時涉嫌違反「限業令」被檢控。另外，四十六名男女（十六至五十三歲）涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕及涉嫌違反「限聚令」被發出定額罰款告票。行動中，人員檢獲約三十支烈酒及二百罐啤酒，總市值約四萬元。
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