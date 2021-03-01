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「走地馬」外圍集團 三成員被捕

2021-03-01 列印
　　警方破獲一個在馬場接受「走地馬」投注的外圍馬集團，昨日在沙田馬場拘捕三名男子，涉嫌非法收受賭注。

　　警方表示接獲線報，有人在沙田馬場非法收受賭注。探員經過觀察及情報分析後，發現數名男子帶備手提電腦進入馬場，並在場內非法收受賭注，登記外圍網站進行投注。昨午在馬場展開拘捕行動，拘捕三名男子，年齡介乎四十三至四十四歲。行動中，警方檢獲用作犯案的手提電腦、電話及兩萬六千元。警方相信該犯罪團夥去年十月起運作至今，單在二月所涉及非法投注額近一千萬港元。

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