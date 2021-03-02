﻿中招人數增至48 名潮食館通風差 疑空氣播毒爆疫

尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」爆發嚴重疫情，至昨天累計四十八人染疫，專家發現食館鮮風量只及牌照要求的三分一，疑引起病毒短距離空氣傳播，亦有可能在底層茶水間發生交叉傳播。專家呼籲業界改善通風，並增設「執枱專員」，否則不排除食肆會爆發疫情。



「名潮食館」群組再多四人確診，數目增至四十八人中招，包括二十二名食客、九名員工及十七名密切接觸者。群組三名確診者曾到大角咀黃頌仁醫生醫務所求診，該診所繼一名護士染疫後，再多一人於同時段求診但沒有到訪K11 MUSEA的病人初步確診。政府發出強制檢測公告，要求上月二十二日起曾到診所求醫的人士盡快接受強檢，並呼籲十五名上月十九日光顧「名潮食館」的食客盡快聯絡​衞生防護中心。



K11 MUSEA商場基本安全



昨天專程到「名潮食館」調查的政府專家顧問袁國勇指，「名潮食館」輸送空氣管很窄，提供的鮮風量只及牌照要求的三分一，令空氣於店內不停循環，病毒量可以一直增長，加上環境擠逼，病毒透過短距離空氣傳播，食客易受感染。而「名潮食館」分地下及一樓兩層，所有染疫食客位處地下，而地下茶水間不止用作沖茶，亦放置用過碗碟，或導致交叉傳播。



K11 MUSEA另有三宗源頭不明個案，涉「卡地亞」和「Twinky Cookies」各一名員工，以及一名「Lilium by Gitone」食客。袁稱，未能解釋他們受感染的原因，會再作調查。他強調K11 MUSEA的公用地方通風沒問題，洗手間乾淨，抽風亦好，形容基本上安全。K11 MUSEA高級項目總監董正綱表示，商場主動閉館至本周五，確保所有員工有第二次檢測陰性結果才上班，強調商場本周六會以最安全狀態重開。



港增14確診 五源頭不明



此外，本港新增十四宗新冠肺炎確診個案，十一宗屬本地感染，五宗源頭不明，涉「LBC Express」中環分店收銀員、葵涌九龍貿易中心十三樓工作的秘書、演藝學院兼職教師、中九龍幹線啟德西地盤保安，及葵涌偉倫中心二期的佳能相機維修員。



