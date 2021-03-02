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﻿食肆須設「執枱專員」等 否則不准晚市堂食

2021-03-02 列印
　　鑑於食館爆發嚴重疫情，食環署副署長黃淑嫻表示，食衞局已要求食肆安排「執枱專員」，否則負責人需確保員工做完每輪工作後使用酒精搓手液及更換手套，新措施將於本周四起生效。當局亦要求食肆每小時的換氣率達六次，否則要設置符合規格的空氣淨化設備，希望將此要求加進在本月中生效的指示，並希望食肆可下月底前完成要求。若負責人未能執行以上兩項新規定，未要求市民掃描「安心出行」二維碼，或未安排員工定期完成病毒檢測，將須回復「行舊制」，即晚上六時至十時不准堂食，每張桌最多坐兩人。黃淑嫻稱，過去兩周有十一個處所因違反防疫措施，被罰回復最多兩人一枱，及禁止晚市堂食三至七日不等。

　　此外，食衞局副局長徐德義宣佈，現行社交距離措施，包括四人限聚令、四人限桌令及有條件恢復晚市堂食至十時等，將延長多十四日至本月十七日。
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