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打復必泰明起預約﻿ 私院也可接種疫苗﻿

2021-03-02 列印
■聶德權宣佈，五類優先群組明日可在網上預約在七間由醫管局營運的社區疫苗接種中心。
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　　政府昨天加開注射科興疫苗的名額，大多時段的預約登記均爆滿。明天起，優先接種群組可在疫苗專頁的網上系統，預約到七間社區疫苗接種中心，接種復必泰（BioNTech）疫苗，而其他由私營醫療機構及醫院承辦打針的開放日期則有待公佈。

　　有私院回覆本報指，建議市民接種後休息最少十五分鐘，如無不適才離開，萬一有需要，私院醫護及急症科醫生會即時提供援助。

往私院打針同須網上預約

　　公務員事務局局長聶德權宣佈，五類優先群組明日可在網上預約，在七間由醫管局營運的社區疫苗接種中心注射第一批到港、保護率更高的復必泰疫苗，打針時間下周三起，為期三個星期至本月三十日，提供超過十四萬個名額。

　　另外，當局亦會安排部份醫管局醫護人員及市民，在本周六至下周二會分批接種復必泰，以測試接種中心的承載力，確保日後運作順暢。

　　若市民打算到由私營機構營辦的場地打針，亦須一併在網上系統預約，但其開放日期有待政府公佈。根據資料，在二十九間疫苗接種中心，只有五間設於私院範圍內，包括養和醫院、養和東區醫療中心、聖保祿醫院、港怡醫院及中文大學醫院，其餘均位於體育館及社區會堂等。

　　港怡回覆本報查詢時表示，正準備在院內設立疫苗接種中心的相關工作，其開放預約的日期等詳情，有待政府公佈；如市民接種後有醫療需要，該院接種中心的醫生、醫護人員及急症室的急症科醫生亦會提供所需支援。中大醫院則指已展開各項準備工作，以確保疫苗接種中心的環境設備及人手均符合要求；至於有關啟用日期及細節，將稍後公佈。

　　養和更額外提供收費服務，為接種者進行過敏測試及檢查，收費約九千元。院方表示服務推出後查詢反應熱烈，至今有三十人預約該項服務。

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