打復必泰明起預約﻿ 私院也可接種疫苗﻿

政府昨天加開注射科興疫苗的名額，大多時段的預約登記均爆滿。明天起，優先接種群組可在疫苗專頁的網上系統，預約到七間社區疫苗接種中心，接種復必泰（BioNTech）疫苗，而其他由私營醫療機構及醫院承辦打針的開放日期則有待公佈。



有私院回覆本報指，建議市民接種後休息最少十五分鐘，如無不適才離開，萬一有需要，私院醫護及急症科醫生會即時提供援助。



往私院打針同須網上預約



公務員事務局局長聶德權宣佈，五類優先群組明日可在網上預約，在七間由醫管局營運的社區疫苗接種中心注射第一批到港、保護率更高的復必泰疫苗，打針時間下周三起，為期三個星期至本月三十日，提供超過十四萬個名額。



另外，當局亦會安排部份醫管局醫護人員及市民，在本周六至下周二會分批接種復必泰，以測試接種中心的承載力，確保日後運作順暢。



若市民打算到由私營機構營辦的場地打針，亦須一併在網上系統預約，但其開放日期有待政府公佈。根據資料，在二十九間疫苗接種中心，只有五間設於私院範圍內，包括養和醫院、養和東區醫療中心、聖保祿醫院、港怡醫院及中文大學醫院，其餘均位於體育館及社區會堂等。



港怡回覆本報查詢時表示，正準備在院內設立疫苗接種中心的相關工作，其開放預約的日期等詳情，有待政府公佈；如市民接種後有醫療需要，該院接種中心的醫生、醫護人員及急症室的急症科醫生亦會提供所需支援。中大醫院則指已展開各項準備工作，以確保疫苗接種中心的環境設備及人手均符合要求；至於有關啟用日期及細節，將稍後公佈。



養和更額外提供收費服務，為接種者進行過敏測試及檢查，收費約九千元。院方表示服務推出後查詢反應熱烈，至今有三十人預約該項服務。



