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飲食業為保晚市願配合

2021-03-02 列印
　　食館爆發嚴重疫情，食衞局昨早與餐飲業界開會，要求負責人安排「執枱專員」，食肆每小時換氣率須達六次。稻苗學會會長黃傑龍早於去年七月在旗下各食店設立「執枱專員」。他向本報稱，業界目前所面臨的局面為，「寧願停晚市或加設兩項要求？」他引當局提供的數據，全港僅有不足一百間食肆已經自願確保換氣率達六次並向當局登記，而據他觀察，很少同業有設立「執枱專員」，相信立例後同業「無得再抗拒」。

　　黃傑龍表示，個人理解當局的新要求，但對當局指早前抗疫基金的補助已包括改善食肆環境的說法，感到不滿，直言︰「（補助）連交租出糧都唔夠，邊夠改善換氣、抽風。」他估計，每間食肆要花費數千元請來專業人士測換氣率，若不符新規定，須再按店舖面積購買符合規格的殺菌機，額外投資一至兩萬元。他指出，業界作出無數的付出，希望政府不再下令暫停晚市的堂食。

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