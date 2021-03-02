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四人接種疫苗後不良反應送院

2021-03-02 列印
　　政府昨晚公佈，有四人昨日在中央圖書館社區疫苗接種中心接種疫苗後，出現不良反應，全部被送往律敦治醫院，當中一名三十九歲男子昨日中午打針後頭暈及顫抖，須留醫觀察，其後情況穩定。另外兩男一女，年齡介乎四十五至六十九歲，打針後出現血壓高、身體無力、心悸及眩暈等徵狀，毋須留醫。

　　在官涌體育館疫苗接種中心，有一千一百九十三人昨天接種新冠疫苗。部份預約者，因不穩定高血壓、心臟病、曾對藥物敏感，及正接受癌症標靶治療，都不適合接種疫苗。
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