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五優先組別 今可到私醫打針

2021-03-02 列印
　　五類優先注射新冠疫苗人士，今日起可到私家診所接種科興疫苗。根據政府公佈的名單，共有八百三十三名醫生參與疫苖接種計劃，港島區有二百零四位醫生；九龍區有二百八十名醫生；新界區則有三百四十九名醫生，名單亦顯示醫生的姓名、診所名稱、地址及查詢電話，市民可自行聯絡他們預約打針。

　　名單顯示油尖旺區有最多醫生參與計劃，涉約一百二十位，其次是沙田區有八十三位及中西區有七十二位，離島區有六名醫生參與，他們都在東涌執業。

　　衛生署共向私家醫生派發六萬三千劑新冠疫苗，當局將視乎接種速度及需求，適時補充供應。有私家醫生向本報說，昨天下午收到首批疫苗，已儲存在雪櫃內，今天會替首名已預約的市民注射。

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