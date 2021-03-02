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網上系統塞爆 市民往郵局預約

2021-03-02 列印
網上系統塞爆 市民往郵局預約
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　　不少市民心急打疫苖，令預約登記系統昨早再次出現大塞車，想登記人士一度要等候近一小時，才能進入登記的頁面。有長者就行動起來，昨天親自去到地區郵局，由職員協助預約打針。

　　呼吸系統專科醫生梁子超表示，系統設計上有缺憾，當很多人預約同一時段打針，就會出現網絡大塞車，導致不能預約的人「彈返出嚟」，返回原先登記時頁面，「浪費所有人嘅時間」，促政府改善。資訊科技商會榮譽會長方保僑則建議，加大系統同時可處理申請的容量，減省市民網上排隊的時間。

　　公務員事務局長聶德權指出，截至昨午，有超過十三點五萬名市民成功預約接種科興疫苗，過去三天亦有約兩萬人已接種了第一劑疫苗。他形容預約系統運作暢順及穩定，市民的反應很踴躍。

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