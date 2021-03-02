包括戴耀廷及黃之鋒等人 47泛民涉串謀顛覆國家提堂

四十七名民主派人士去年七月中「35+初選」，涉嫌違反《港區國安法》，包括初選發起人港大法律學院前副教授戴耀廷、在囚的前香港眾志秘書長黃之鋒等，被落案起訴串謀顛覆國家政權罪，昨日在西九龍裁判法院首次提堂。聆訊昨原早上展開，但「指定國安法」的總裁判官蘇惠德得悉仍有十八名被告仍未與律師會面，押後案件至下午約四時再訊，各被告暫時毋須答辯。



代表律政司的副刑事檢控專員楊美琪表示，申請把案件押後三個月至五月三十一日，其間警方會繼續調查，但有辯方律師表明反對押後三個月。辯方亦質疑控方濫用權力和程序，有律師甚至表示有被告可即時答辯。



控方回應指，押後三個月是合理時間，解釋要檢查和分析的數碼物品達四百項，包括電話、手機等，警方亦需調查涉案資金流向。此外，警方亦需替選舉事務處的職員等錄取口供。控方又表示，反對全部被告保釋。四十七名被告包括初選發起人戴耀廷、趙家賢及區諾軒，仍在囚的黃之鋒、仍被扣押的前立法會議員胡志偉及譚得志，及多名現任及前區議員等。他們被控去年七月一日至今年一月七日，在本港一同串謀及與其他人串謀旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施、以威脅使用武力或其他非法手段，即當選立法會議員後濫用《基本法》第七十三條的職權，包括在立法會取得大多數控制權，藉以對特區政府提出任何財政預算或公共開支均不予區別拒絕通過，從而癱瘓政府運作，最終導致行政長官辭職。



控罪又指，各被告謀劃或煽動促使他人參選或不參選立法會選舉，並承諾當選或煽動他人當選後，審核通過政府提出的財政預算或公共開支時，按謀劃行使或不行使《基本法》職權，及故意或蓄意不履行或疏於履行立法會議員擁護《基本法》和效忠特區等的職責，嚴重干擾、阻撓、破壞特區政權機關依法履行職能的行為。



