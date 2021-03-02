﻿「福島物產祭in香港 職人驕傲用心之作」登陸香港DON DON DONKI 期間限定發售福島縣產大米的飯糰便當及特產

日本優質的農產品及水產品深受港人的歡迎。受疫情影響，港人雖未能到日本旅遊，但仍可以用其他方式感受日本。以海洋山川物產豐富而聞名的福島縣上星期（2月23-28日）於荃灣「DON DON DONKI 海之戀本店」舉辦了期間限定福島縣物產展－「福島物產祭in香港 職人驕傲用心之作」，展售以福島縣原產大米品種－「天之粒」製作的飯糰及便當，以及多款以福島水果製成的加工食品。為期六天的物產展吸引了大批顧客到場選購，場面非常熱鬧，他們皆表示期待再次舉辦。



「福島物產祭in香港 職人驕傲用心之作」展期期間，展售多款期間限定的福島縣農產加工食品，包括日本國內評選競賽「便當．佳餚大賽2019」飯糰類別冠軍、使用福島縣出品「伊達雞」烹製的「爆雞飯糰」；以福島縣原產大米「天之粒」製作的「醬油吉列豬排蓋飯」等便當；現場亦有使用縣產桃子製成的果汁。會場內亦展示了宣傳影片及展示板介紹福島縣的魅力及農產品，讓身處香港的顧客，仍然可以感受到「福島現況」。







福島名物吸引大量市民選購



記者在物產展的首天入場進行採訪，當日提早到達會場，看到很多市民在外等候，他們在開幕後急不及待到展位選購心儀產品。一對夫婦展示剛購買的戰利品，「桃是福島名產，所以購買了桃子果汁和蜜桃蜂蜜。說到蜜糖，不期然想起以前到福島旅遊，在會津一間酒店吃過的蜜糖，口味挺特別。」他們不約而同表示有機會一定要再到福島。



走入場內，職員正在介紹福島特產，吸引途人在攤位前耐心傾聽，當中一名女顧客聽畢，旋即購買了「爆雞飯糰」和一枝桃汁。她在附近上班，這剛好是下午茶的份量，「我從未到福島旅遊，但買了『爆雞飯糰』，希望一嚐當地有名的『天之粒』及伊達雞。」在排隊購買產品的人龍中，一位女顧客看來收穫甚豐富，購物籃內有『天之粒』大米、咖喱蒟蒻烏冬、飯素等產品，「我平日親自下廚，特別喜愛用日本的食材。聽職員介紹，『天之粒』如其名，米粒較大，吃起來粒粒分明，便買來試試。」不少人和她一樣滿載而歸，臉上流露滿足的表情。



錯過上星期物產展的市民不用失望，由昨日起至本月7日，另一場期間限定福島縣物產展登陸銅鑼灣「DON DON DONKI 名珠城店」，展期期間凡於展位內消費滿200元港幣或以上的顧客，將獲贈福島縣原產大米「天之粒」（300g）一包（名額：50個），或者紅牛口罩（名額：20個），先到先得，送完即止。機會不容錯過，歡迎來現場體驗福島的美食與魅力。



「福島物產祭 in 香港 職人驕傲用心之作」



DON DON DONKI 名珠城店展覽詳情：



日期：2021年3月1日至7日（14:00－22:00）



地點：DON DON DONKI 名珠城店



香港銅鑼灣百德新街22-36號名珠城2樓