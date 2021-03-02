斥港獨份子將區會搞得烏煙瘴氣
《紫荊》雜誌發佈夏寶龍致辭全文。夏寶龍指反中亂港份子、「港獨」等激進分離勢力通過各類選舉，進入特區治理架構，特別是受「修例風波」影響，在二○一九年區議會選舉中，一些「黑暴」、「攬炒」、「港獨」份子進入區議會，把本應為社區和基層服務的公共機構，變成高度政治化的鬥爭場所，搞得烏煙瘴氣。
夏寶龍批評他們利用區議會平台散播「港獨」主張，肆意阻撓特別行政區政府施政。立法會方面，「反中亂港議員」惡意拉布，使特區立法機關陷於癱瘓，又公然宣揚「真攬炒十步」，提出奪權路線圖。
敵我勢力能在香港興風作浪，因「愛國者治港」沒有得到全面落實，無論是行政、立法、司法等政權機關，還是在區議會等非政權組織等，尚未真正形成穩固的「愛國者治港」局面；故中央果斷制定香港國安法。
他指不能允許反中亂港份子染指政權，「對於反中亂港份子當中的極端惡劣者，如黎智英、戴耀廷、黃之鋒，則不僅僅是不能允許他們染指香港特別行政區的任何公權力，還要對他們的違法行徑依法給予嚴懲。」
在落實「愛國者治港」，他指要完善香港選舉制度，必須根據香港實際情況設計，有利於維護國家安全和保持香港長期繁榮穩定的選舉制度，就是最好制度。