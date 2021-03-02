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理大暴動再拘踢保11人

2021-03-02 列印
　　前年十一月反修例期間，理工大學示威者與警方爆發衝突，警方事後在理大及附近拘捕逾千人。警方俗稱O記的有組織罪案及三合會調查科經進一步調查後，昨凌晨再拘捕涉案十一人，他們早前曾被警方拘捕並拒保（俗稱踢保），暫時獲釋。

　　警方表示，被捕七男四女，年齡介乎十七至二十六歲，涉嫌與一九年十一月理工大學發生的暴力衝突有關。十一名被捕男女已被落案起訴合共一項參與暴動罪，其中一人加控三項控罪，包括暴動、抗拒執行職務的警務人員及在公眾地方管有攻擊性武器，另一人加控一項無牌管有無線電通訊器具罪。案件將於今日在九龍城裁判法院提堂。

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