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財庫局常秘被指戴「港獨」口罩 局方：不知有這樣含意

2021-03-02 列印
■劉焱（左一）被指上周三出席財政預算案記者會時，所戴的口罩疑似印有「5、1」數字。
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　　財經事務及庫務局常任秘書長劉焱被指上周三出席財政預算案記者會時，所戴的口罩疑似印有「5、1」數字，質疑為帶有「港獨」含意字樣的商標。局方昨天回應表示，劉焱事前並未留意口罩牌子，亦不知道有人認為有這樣的含意，否則一定不會購買或使用。劉焱當日所戴的口罩，相關生產商為「Savewo救世」。生產商於去年十二月澄清公司的英文名稱「SAVEWO」，為「SAVE WORLD」的合併字，當中不含「5」或「1」的數字。商標設計靈感取自SAVE WORLD的頭文字「S」和「W」。

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