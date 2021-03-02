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九歲童離奇墮樓亡 疑睡上格牀跌出窗

2021-03-02 列印
■男童疑從睡房通風窗墮樓。
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　　觀塘麗港城發生小童墮樓意外，昨早七時許，一名九歲姓林男童在三十四座住所房間靠窗邊的碌架牀上格睡覺。其後父親發現兒子不在家中，尋找後發現兒子倒臥大廈平台重傷，其睡房通風窗則打開，男童母親驚悉報案。

　　救護員為昏迷男童急救及送往聯合醫院治理，惜抵院後搶救無效傷重不治。家人表示，男童近日未見異樣或透露不開心，警方現場未有檢獲遺書，經初步調查，相信男童意外從單位墮樓，死因有待驗屍後確定。有家人抵醫院了解獲悉噩耗哀傷難過，有男親屬更要親友攙扶。

14歲女童墮樓亡

　　另外，昨午約二時，天水圍天瑞邨瑞國樓一名十四歲女童，被保安員發現其重傷倒臥大廈平台，懷疑由高處墮下遂報警。救護員現場為女童急救後送院，惜抵院後傷重死亡，事件原因有待調查。

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