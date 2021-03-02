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中大學生會「朔夜」閣員總辭

2021-03-02 列印
■會長林睿晞(中)表示，請辭只是向中大同學交代，並不是向中大高層「屈服」。
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　　中文大學學生會幹事會當選內閣「朔夜」的參選宣言，涉嫌鼓吹違法，中大校方日前宣佈五大措施「制裁」後，「朔夜」在上周六宣佈撤回參選宣言及政綱等有關文件。原定昨日履新的「朔夜」，昨午宣佈集體請辭。他認為「朔夜」背負了選民，難辭其咎，向所有中大學生及香港人致歉。

　　「朔夜」會長林睿睎指出，自內閣發聲明以來，他與內閣成員的朋友及家人收到滋擾電話及死亡恐嚇。他強調，早前撤回參選宣言及政綱等有關文件，絕不是與校方有「枱底交易」。他又指「朔夜」由中大民意授權，「朔夜」請辭只是向一萬八千位中大同學交代，並不是向中大高層「屈服」。

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