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美股中段升667點

2021-03-02 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報三一五九九點，升六百六十七點；納指則報一三四八一點，升二百八十九點。滙控美國預託證券價格見四十五點三五港元，跌零點七五港元；騰訊則見六百九十六點九五港元，跌零點○五港元。紐約期金報每盎司一千七百三十六點六美元，升七點八美元；紐約期油則報每桶六十一點五三美元，升零點○三美元。





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