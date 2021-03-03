市民蜂擁而至 石崗紅棉盛放 成打卡潮點

三月大地回暖，百花盛放。石崗軍營內外的紅棉樹近日盛放，一片艷紅，吸引不少市民專程到來「打卡」，有人為了拍漂亮的「英雄樹」相片，訛稱是附近村民，說要借穿越軍營的小徑回家，其實是為了影相，被軍營保安員勸止並要求離開。有區議員要求市民自律，不要騷擾當地村民及解放軍。



近日石崗軍營內外多棵紅棉樹燦爛盛放，艷紅耀目，不少市民專程到來，隔着軍營的圍欄和大閘觀賞，舉相機拍攝營內的紅棉樹，更有人在現場寫生。



軍營主要出入口都有解放軍站崗，遊人不會太接近，但有一些穿越軍營的小路，則由保安員駐守，一般會容許附近的村民借用往返家園，例如附近的甲龍村村民可經小路往返村落，但其他人不得使用。



扮村民闖入遭勸退



有遊人為了拍得木棉花靚相，不惜訛稱是村民，或趁保安員巡邏時步入小路，但行不到一兩步就被發現，保安員即時要求各人離去。記者現場所見，解放軍軍營不時有廣東話廣播，要求遊人不要進入禁區範圍。元朗八鄉南區議員黎永添認為，市民想影「靚景」，無可厚非，但軍營屬軍事用地，在附近遊玩時應該自律，盡量不要騷擾當地村民及解放軍。



紅棉樹俗稱「木棉樹」，屬木棉科，是落葉賞花喬木，花呈艷紅色，一般冬天落葉，春天開花，花期兩至三星期，五至六月時，果實裂開，棉絮飄滿天，有如「五月飛霜」。紅棉樹原生於印度，自漢代引入，由於每年春天的樹幹上開滿紅花，英姿颯爽，古時已被稱為「英雄樹」，在香港分佈甚廣，鯉魚門公園、龍翔道公園、香港公園都是不錯的賞花地點，但以石崗軍營內外較為集中，與軍營和駐港士兵相映成趣，故每年春天均吸引市民專程到來一睹「英雄樹」的風采。