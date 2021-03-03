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市民撿落花煲涼茶 中醫警告或沾污染物

2021-03-03 列印
　　紅棉花觀賞價值高，亦有藥用價值。石崗軍營內外紅棉花盛開，落滿一地，不少市民會撿走一些，帶回家曬乾煲涼茶。但有中醫師指，紅棉花確有清熱祛濕的功用，但地上的落花或沾上雀屎、農藥及細菌，處理不好服後或有機會不適，建議市民去藥房購買經處理的藥材。

　　石崗紅棉樹夾道上灑滿一地的紅棉花，不少遊客盡興一日後，臨走前都會撿走一袋，帶回家曬乾煲五花茶。但中醫博士小董指，拿紅棉花、金銀花、菊花、槐花及雞蛋花煲五花茶，有助清熱、祛濕、解毒，但政府不時會為木棉樹噴灑農藥，而木棉花撒落地後，或沾有雀屎及細菌，市民帶回家後如處理不當，食用後可能引致中毒，建議到藥房購買經處理的藥材。她亦指，紅棉花的藥性輕微，中醫在治療上較少使用。
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