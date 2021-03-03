長期病漢打針後亡 未確立與疫苗有關

新冠肺炎疫苗接種計劃疑首現死亡個案，一名六十三歲有糖尿病、高血壓及慢性支氣管炎的長期病漢上月二十六日接種科興疫苗後，於上月二十八日凌晨一時三十分因呼吸困難前往伊院急症室求醫，並在同日不治。衞生防護中心總監林文健表示，未確立事件與疫苗接種有關，將由今日召開的專家委員會討論其因果關係。他又指，在未有確立事件與疫苗接種有關前，不會煞停接種計劃。此外，內科部門主管陳偉文表示，搶救過程中未發現該病人有過敏反應。



一名有糖尿病、高血壓及慢性支氣管炎的六十三歲男病人，上月二十六日於官涌疫苗接種中心接種科興疫苗後，在周日凌晨一時三十分左右，自行前往伊院急症室求醫，當時病人清醒，但呼吸困難，有表示曾接種新冠疫苗。急症室醫生初步診斷病人患上支氣管炎，於凌晨三時左右，病人被安排轉到內科病房繼續治療，其後情況迅速惡化，延至當日早上六時左右離世。



未確定因果關係 接種計劃繼續



衞生防護中心總監林文健、衞生署助理署長（藥物）陳凌峯及伊利沙伯醫院副行政總監（專業服務）及內科部門主管陳偉文今凌晨召開記者會交代事件。陳偉文表示，該名死者的糖尿病及高血壓穩定，近日亦無因為慢性支氣管炎病發入院的病歷，意味死者合符現時疫苗接種原則。林文健表示，對死者家屬致深切慰問，今日內會召開事故委員會開會審視個案，個案亦會交由死因裁判官跟進。



記者多次追問是否需要重新審視疫苗接種原則及煞停接種計劃，林文健重申未確立到事件是否與疫苗接種有關前，任何事都是言之尚早。他又指，疫苗已經專家委員會通過，亦由衞生署聯合科學委員會內的不同專家審視，認為疫苗是安全有成效，而且效益大於風險。



醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，科興疫苗報告上列明，糖尿病患者應「慎用」疫苗，他解釋這代表病人應在確保病情穩定後，才可接種。