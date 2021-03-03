初選47人保釋申請續審 已處理39位四人不適曾送院

去年七月參與「35+初選」而涉違反《港區國安法》被控串謀顛覆國家政權罪的四十七名泛民人士，前日起各辯方律師提出保釋申請，各案審理十一小時至昨天凌晨，仍有二十六人的保釋申請未提出，期間先後有四名被告暈倒及不適；加上被告之一戴耀廷需昨早出席「佔中案」上訴，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德於深夜結束馬拉松式的保釋申請，至昨日繼續，但晚上散庭時仍有八人未就保釋陳詞，今日中午再開庭，料傍晚會聽罷各人的保釋申請。



總裁判官蘇惠德原定昨早十一時半續聽取餘下二十六位被告保釋申請，延至中午十二時許始開庭。在昨凌晨近二時，被告之一灣仔區議員楊雪盈在庭上暈倒後，蘇官暫時結束辯方提出保釋申請，其後梁國雄、譚凱邦及林景楠先後亦不適送院治理。



法庭昨續處理各被告的保釋申請，至黃昏六時許，已處理了共二十九位。約九時許，蘇官指有見部份被告如戴耀廷非常疲累，已經睡着，提議先行讓部份被告離開到收押所休息。時至晚上十時三十五分，蘇官押後案件至明午十二時再訊，其間眾被告還押懲教處看管，尚有八人未作申請保釋陳詞。



袁嘉蔚將承認6‧4非法集結罪



代表袁嘉蔚、吳敏兒及劉頴匡的大律師黃瑞紅呈上三人保釋誓章，引述《國安法》第四、五條「香港特別行政區維護國家安全應當尊重和保障人權，依法保護香港特別行政區居民根據《基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定享有的包括言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由在內的權利和自由」；更指《國安法》下不代表不保釋，反而是期望可以有保釋，需視乎保釋條件等。



黃瑞紅透露，袁嘉蔚將承認因去年六四晚會被控的一項明知而參與未經批准集結傳票控罪，並已於該案上一次聆訊中交代，現等待答辯。



余慧明遭醫管局停職



曾任暫委裁判官的其中一名被告、大律師劉偉聰昨親自申請保釋，承諾以後不會參與任何等級選舉，及與選舉有關遊行、論壇等，又可取消所有專欄。



另外，醫管局員工陣線主席余慧明因參與民主派初選，被控違反港區國安法。醫管局總行政經理劉家獻表示，已按既定人事程序，對余慧明作出停職安排。