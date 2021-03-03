九人不服定罪或刑罰提出上訴，代表戴耀廷的律師張達明昨天指出，「佔中三子」並無犯罪的意圖，「三子」僅是串謀「啟發」香港市民，而且「佔中」最終發生的地點及時間，與「三子」原先計劃中的大相逕庭，事情發展亦不在各人預計之內，如果控方只因「三子」的政治演講而指他們煽惑他人，則會對言論自由造成寒蟬效應。
佔中九子上訴案開審 辯方：僅串謀「啟發」市民
九人不服定罪或刑罰提出上訴，代表戴耀廷的律師張達明昨天指出，「佔中三子」並無犯罪的意圖，「三子」僅是串謀「啟發」香港市民，而且「佔中」最終發生的地點及時間，與「三子」原先計劃中的大相逕庭，事情發展亦不在各人預計之內，如果控方只因「三子」的政治演講而指他們煽惑他人，則會對言論自由造成寒蟬效應。
市民蜂擁而至 石崗紅棉盛放 成打卡潮點
三月大地回暖，百花盛放。石崗軍營內外的紅棉樹近日盛放，一片艷紅，吸引不少市民專程到來「打卡」，有人為了拍漂亮的「英雄樹」相片，訛稱是附近村民，說要借穿越軍營的小徑回家，其實是為了影相，被軍營保安員勸止...
2021-03-03
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孟晚舟一方：滙豐早知華為與星通關係
華為副董事長孟晚舟當地周一在溫哥華再次出庭，法庭將連續五天就孟晚舟的律師提出的「程序濫用」申訴理由進行辯論，以考慮孟晚舟應否被引渡到美國。 美遺漏證據誤導加法院 此外，孟晚舟律師在庭上指，滙豐早已知悉華為擁有星通技術，但美方遺漏有關證據，是誤導加拿大法院。美方一直指控華為透過香港子公司星通技術（Skycom），與伊朗有業務往來，但向滙豐隱瞞兩家公司的關係，是誤導滙豐。孟晚舟一方一再否認。孟晚舟律師在庭上指，滙豐內部電郵顯示，滙豐早已知道華為擁有星通技術，並將星通售予另一家空殼公司（Canicula），而華為亦控制這家空殼公司的銀行戶口，但美方遺漏這項證據，是誤導加拿大法院。...
2021-03-03
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紐約州檢察長獲授權查性騷擾案 第三名女子指證曾被科莫摸背
紐約州州長科莫的性騷擾醜聞愈鬧愈大。繼他的兩名前助手及顧問博伊蘭和本內特後，周一又有第三名女子出面指證，聲稱曾受科莫輕薄。同一天，紐約州女檢察長詹姆斯宣佈，已獲授權對科莫過往所涉性騷擾個案展開調查。 《紐約時報》周一引述第三名女子魯赫（Anna Ruch）說，一九年九月在紐約市出席一個婚宴時，與科莫首次見面。她穿著露背裝，科莫初時把手放在其背上，她把他的手撥開。之後，科莫再把手放在她臉上，問可否吻她。現年三十三歲的魯赫與該報記者，分享當時拍下的一幅照片。照片顯示科莫把雙手放在魯赫的臉上，明顯看得出魯赫當時感到不安。她謂：「我當時太混亂、震驚和感到尷尬。我轉過頭，那一刻不知道...
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位處小學34名校網 明寓木系廳堂愜意自然
何文田屬九龍傳統豪宅地段，明寓是區內半新豪盤，樓齡約5年，僅涉18伙，且坐擁小學34名校網，放盤罕有。是次推介當中的正南戶，實用面積1306方呎，採3房2套設計，附有木系靚裝，外望開揚市景。 ...
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避險情緒降溫 市場憂慮減 美債息回軟 杜指靠穩
美國10年期國債息率回穩，在1.44厘附近徘徊，市場對資金流出股市憂慮降低，外圍股市表現靠穩。美股杜指開市後升48點，至31584點，標普指數以及納指早段均升0.1%，歐洲股市亦普遍向上。 杜...
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巴塞四強反擊戰 雙槍再食好「西」
與早前西班牙盃四強首回合判若兩隊，上輪西甲巴塞隆拿再鬥西維爾以壓倒性姿態奏捷，翼鋒奧士文尼迪比利移任雙箭頭與隊長美斯拍檔，也各入一球，今晚西盃四強次回合地頭出戰，主帥朗奴高文勢故技重施繼續讓兩子掛帥，適逢西維爾三叉戟從未對巴塞入球，巴塞反勝晉級不是夢，主勝捧得過。（香港時間周四凌晨4:00開賽） 儘管巴塞在二月十日的西班牙盃四強首回合作客吞西維爾兩蛋，但周六西甲再次碰頭則成功報仇，以五成六的全場控球率，作客淨勝2:0。主帥朗奴高文豪言今仗將乘勝追擊，反勝晉級：「上仗我們表現不錯，以己隊的鬥志和動力，我有信心能扭轉首回合敗局。 高文續用勝利錦囊 朗奴高文上仗讓翼鋒迪比利往中路...
2021-03-03
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#愛護動物
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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疑心臟病發昏迷家中 太極成員唐奕聰猝逝
太極樂隊成員唐奕聰（Gary Tong）昨日被發現在家中昏迷不醒，疑因心臟病發猝逝。現年57歲的Gary是太極樂隊的鍵琴手及著名音樂監製，隊友獲悉噩耗均大感突然。 太極樂隊成員唐奕聰（Gary Ton...
2021-03-03
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好好過日子——寵物醫院與生煎包
周末到天后寵物醫院給毛兒子拖肥拿藥，老狗多病，跟老人一樣，還真不能缺少醫藥。 拖肥剛來我家的時候才兩個月，不經意間已過了十六年。牠一歲的時候就在天后寵物醫院打針，那時寵物醫院剛開張，有天經過，進去詢問，由此結緣，還跟創辦醫院的兩位靚女醫生Angela和Grace做了朋友。 拖肥四歲的時候上山被牛蜱咬了之後得了牛蜱熱差點死掉，結果就是靠兩位醫生悉心治療，治了一年救回一命。如此一晃，又過了十二年，十六歲的老狗，差不多等於人的一百歲了，狗瑞一隻。 這天去寵物醫院取藥，候診的貓狗極多，老狗老貓，想必也都是從小幫襯到現在。人口老化，狗口貓口也老化，照顧得好，命都長。 取完藥出來，想起...
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頭號目標——甲烷強組寶藏
今季在四班谷草中距離，出現了一條很難得的強組鏈，但凡曾與「追風驥足」鬥得接近的馬，大多之後都交出好成績。而說這條「鏈」難得，是因為較少有如此表現準繩的馬可作為指標之餘，又留在原班一連六仗都跑同一途程。...
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