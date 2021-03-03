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佔中九子上訴案開審 辯方：僅串謀「啟發」市民

2021-03-03 列印
佔中九子上訴案開審 辯方：僅串謀「啟發」市民
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　　佔中發起人戴耀廷等「佔中九子」的上訴案，昨日在高等法院審理，預計聆訊需時三天。「佔中九子」戴耀廷（見圖）、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘、李永達於前年被判串謀犯公眾妨擾罪、煽惑他人犯公眾妨擾及煽惑他人煽惑公眾妨擾六罪罪成，四人被判即時入獄，另外五人則被判緩刑或社會服務令。

　　九人不服定罪或刑罰提出上訴，代表戴耀廷的律師張達明昨天指出，「佔中三子」並無犯罪的意圖，「三子」僅是串謀「啟發」香港市民，而且「佔中」最終發生的地點及時間，與「三子」原先計劃中的大相逕庭，事情發展亦不在各人預計之內，如果控方只因「三子」的政治演講而指他們煽惑他人，則會對言論自由造成寒蟬效應。

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