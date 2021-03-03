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日報新聞 > 港聞

美股中段跌38點

2021-03-03 列印
　　美國十年期國債息率回穩，市場對資金流出股市的憂慮降低，指中段報三一四九七點，跌三十八點；納指則報一三四九九點，跌八十八點。滙控見四十六點零七港元，升一點零二港元；騰訊則見六百九十九點五七港元，升一點五七港元。
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