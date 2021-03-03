「名潮」通風不符要求 K11 MUSEA終止租約

「名潮食館」感染群組增至四十九人染疫，新增患者為大角咀黃頌仁醫生醫務所的一名病人，她曾與群組三名確診者同時段到診所求醫。前天在K11 MUSEA採取的十一個環境樣本，暫時未有結果。
K11集團強調，「名潮食館」的通風系統乃獨立運作，與其他商戶及食肆並不相連，並引述袁國勇指商場基本上安全。集團將會終止「名潮食館」的租約，並繼續在商場內消毒，於今天為商場員工做第二次檢測，員工須出示陰性檢測證明才可上班。
「名潮食館」為新派潮州菜館，去年一月起進駐K11 MUSEA，招牌菜包括肉餅蒸糕蟹圈、紅燒八寶鴨等。
另一方面，本港新增十三宗確診個案，七宗屬本地感染，當中四宗源頭不明，包括一名在科技大學內一間公司工作的六十八歲男子，他居於科大教職員宿舍七座，並無教書。病人於上周二及四，曾與一名於上月十七日由深圳經「回港易」來港的同事開會。該名同事上月十六日的檢測結果為陰性，在港期間住在坑口蔚藍灣畔第三座，上周日飛往上海後確診。
科大男染疫 曾與「回港易」同事開會
衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，上海確診同事的發病時間較早，但其潛服期間部份時間在深圳及香港，不排除在香港感染，中心會與廣東當局聯絡。
另有十多宗初步確診個案，當中九宗源頭不明，包括一名健身室銷售員，她在傳染期曾赴蘭桂坊酒吧「The Port」。