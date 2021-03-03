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「名潮」通風不符要求 K11 MUSEA終止租約

2021-03-03 列印
■K11 MUSEA終止「名潮食館」租約。
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        尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」爆疫，政府顧問專家袁國勇前日視察後指食肆鮮風量不及牌照要求的三分之一，或致病毒短距離空氣傳播。K11集團昨天強調，即時嚴肅跟進事件，將終止「名潮食館」的租約。

　　「名潮食館」感染群組增至四十九人染疫，新增患者為大角咀黃頌仁醫生醫務所的一名病人，她曾與群組三名確診者同時段到診所求醫。前天在K11 MUSEA採取的十一個環境樣本，暫時未有結果。

　　K11集團強調，「名潮食館」的通風系統乃獨立運作，與其他商戶及食肆並不相連，並引述袁國勇指商場基本上安全。集團將會終止「名潮食館」的租約，並繼續在商場內消毒，於今天為商場員工做第二次檢測，員工須出示陰性檢測證明才可上班。

　　「名潮食館」為新派潮州菜館，去年一月起進駐K11 MUSEA，招牌菜包括肉餅蒸糕蟹圈、紅燒八寶鴨等。

　　另一方面，本港新增十三宗確診個案，七宗屬本地感染，當中四宗源頭不明，包括一名在科技大學內一間公司工作的六十八歲男子，他居於科大教職員宿舍七座，並無教書。病人於上周二及四，曾與一名於上月十七日由深圳經「回港易」來港的同事開會。該名同事上月十六日的檢測結果為陰性，在港期間住在坑口蔚藍灣畔第三座，上周日飛往上海後確診。

科大男染疫 曾與「回港易」同事開會

　　衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，上海確診同事的發病時間較早，但其潛服期間部份時間在深圳及香港，不排除在香港感染，中心會與廣東當局聯絡。

　　另有十多宗初步確診個案，當中九宗源頭不明，包括一名健身室銷售員，她在傳染期曾赴蘭桂坊酒吧「The Port」。
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