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去年1800大學生退學 16年新高

2021-03-03 列印
去年1800大學生退學 16年新高
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　　大學教育資助委員會最新數據顯示，2019/20學年共有二千一百二十名學生退學，其中一千八百零四人正修讀學士學位課程，較上一學年增加百分之十五，創近十六年新高；其中理工大學整體退學人數逾五百名，為八間大專院校中榜首。

　　理大指每個學年均有學生因個人健康或家庭因素等原因退學，新冠疫情持續，交換生計劃亦受到影響，以至來港的交換生人數有所下降。

　　教資會數據顯示，2019/20學年有一千八百零四名修讀學士學位的學生退學；修讀副學位、研究院修課課程的退學數字分別有二百八十及三十七人。其中理工大學有五百零五人退學，較18/19學年的三百五十九名飆升百分之四十點六。其次是城市大學有三百六十二名學生退學；港大亦有三百五十七名學生退學。

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