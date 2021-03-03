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股票印花稅提高至0.13% 陳茂波：無計劃再上調

2021-03-03 列印
股票印花稅提高至0.13% 陳茂波：無計劃再上調
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　　財政司司長陳茂波接受《彭博社》訪問時表示，當局將股票印花稅由百分之零點一提高至百分之零點一三，幅度屬溫和，認為不會損害香港競爭力，又強調政府無意撤回措施，但暫時亦無計劃再將股票印花稅上調。但市場仍憂慮會上調股票印花稅，港股昨日先升後跌。

　　市場憂慮股票印花稅上調，同時中國銀保監會主席郭樹清警告，國外金融市場泡沫破滅風險，港股昨日跟隨內地股市偏軟，先升後跌，收報二萬九千零九十五點，跌三百五十六點，跌幅百分之一點二。

股評人：對「逆潮流」決定感無奈

　　股評人陳永陸認為，削減甚至取消股票印花稅是全球趨勢，他理解加收股票印花稅的爭議最少，對股票市場的影響亦不大，但對此「逆潮流」決定感到無奈。陳永陸指市場一度誤會政府會繼續上調股票印花稅，加上北水近日減弱，港股借機下調，但認為將在兩萬八千八百點左右整固。

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